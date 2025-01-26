Beşiktaş'ta Al-Musrati, Sivasspor maçında yok!
Beşiktaş'ın Antalyaspor maçında sarı kart gören Al-Musrati, Sivasspor maçında cezalı duruma düştü
Giriş: 26.01.2025 - 17:02 Güncelleme: 26.01.2025 - 17:02
Süper Lig'de Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'a kötü bir haber geldi.
Beşiktaş'ta Al-Musrati, 41. dakikada gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü. Musrati, gelecek hafta forma giyemeyecek.
Beşiktaş, ligin bir sonraki haftasını BAY geçecek ardından Sivasspor deplasmanına konuk olacak. Al-Musrati, bu maçta formasından uzak kalacak.
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