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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Al-Musrati, Sivasspor maçında yok! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Al-Musrati, Sivasspor maçında yok!

        Beşiktaş'ın Antalyaspor maçında sarı kart gören Al-Musrati, Sivasspor maçında cezalı duruma düştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2025 - 17:02 Güncelleme: 26.01.2025 - 17:02
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        Musrati, Sivasspor maçında yok!
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        Süper Lig'de Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'a kötü bir haber geldi.

        Beşiktaş'ta Al-Musrati, 41. dakikada gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü. Musrati, gelecek hafta forma giyemeyecek.

        Beşiktaş, ligin bir sonraki haftasını BAY geçecek ardından Sivasspor deplasmanına konuk olacak. Al-Musrati, bu maçta formasından uzak kalacak.

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