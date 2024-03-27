Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain bireysel çalışmalara başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 31'inci haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Fernando Santos'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Öte yandan bir süredir sakatlığı bulunan Alex Oxlade-Chamberlain bireysel çalışmalara başladı.

Alex Oxlade-Chamberlain bireysel çalışmalara başladı. 👏🏻🦅 pic.twitter.com/Ck8KDy9TFo — Beşiktaş JK (@Besiktas) March 27, 2024

Siyah-beyazlı ekip, yarın saat 16.00'da Nevzat Demir Tesisleri'nde Fatih Karagümrük ile hazırlık maçı yapacak.