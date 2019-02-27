Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun sosyal medyadan Güneş'in aklının Milli Takım'da olduğunu öne süren eleştiri tweet'lerini beğenmesi olay oldu.
Siyah-Beyazlı yönetici, daha sonra bu beğenileri Twitter hesabından kaldırırken aynı durum kısa bir süre önce de yaşanmıştı.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, birkaç ay önce yaptığı açıklamada "Şenol Güneş'le sezon sonuna kadar beraberiz. İstemeyenler istifasını verip gidebilir" diyerek hocanın yanında olduğunu duyursa duyurmuştu.
Ancak Mahmutyazıcıoğlu'nun bu tavrı yöneticilerle Güneş arasında esen soğuk rüzgarları açık bir şekilde ortaya koydu.
Mahmutyazıcıoğlu'nun beğendiği paylaşımları duyan ve çok sinirlenen Güneş'in de dünkü istifa açıklamasının arka planında bu hareketin yattığı ifade edildi.
Güneş açıklamasında "Duyumlara dayanarak gündeme getirilen istifayı düşündüğüm iddiası tamamen yalandır" ifadelerini kullanmıştı.
TARAFTAR ELEŞTİRİ OKLARI DA GÜNEŞ'E DÖNDÜ
Beşiktaş'ta taraftarın her koşulda büyük destek verdiği teknik direktör Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisinin ardından ise hedef adam haline geldi.
Tüm camia, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın ikinci yarıya iki değişikle başlamasına rağmen Güneş'in hiçbir hamle yapmamasını eleştirirken galibiyetin göz göre göre kaçtığı görüşünde.
Yöneticiler kendi aralarında yaptıkları değerlendirmelerde özellikle Valbuena'nın girmesinin ardından Fenerbahçe'nin oyuna hakim olduğunu, ancak Güneş'in orta sahadaki çöküşe müdahale etmediğini savundular.
Gary Medel, Necip Uysal hamlelerinin maçın buraya gelmesini önleyeceğini savunan Siyah-Beyazlı kurmaylar, Oğuzhan Özyakup'un da hiç düşünülmemesinin anlaşılmaz olduğunu vurguladılar.
Siyah-Beyazlı kulislerde, Güneş'in Milli Takım konusunun böyle gitmesi halinde Beşiktaş'a ve kendisine zarar vereceği, bu nedenle de ayrılık kararının alınabileceği konuşuluyor.
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