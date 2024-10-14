Beşiktaş, milli araya Gaziantep FK beraberliği ile girerken 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlikle 17 puan topladı.

Yaz transfer döneminde 8 transfer yapan siyah-beyazlılarda Ciro Immobile ve Rafa Silva başta olmak üzere yeni isimler önemli katkı sağlarken tek isim Süper Lig'de süre almadı.

Beşiktaş'ın 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük'ten 2 milyon 750 bin Euro bonservisle kadrosuna kattığı Can Keleş, Süper Lig'deki hiçbir maçta Giovanni van Bronckhorst tarafından tercih edilmezken sadece Avrupa maçlarında 9 dakika süre aldı.