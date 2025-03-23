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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Chamberlain ve Rafa Silva sakatlandı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Chamberlain ve Rafa Silva sakatlandı

        Beşiktaş, hazırlık maçında karşılaştığı Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'a 3-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlılarda sakatlanan Chamberlain ve Rafa Silva oyuna devam edemedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2025 - 18:31 Güncelleme: 23.03.2025 - 18:31
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        Beşiktaş'ta korkutan sakatlıklar!
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        Beşiktaş, lige verilen milli arada 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile hazırlık maçında karşılaştı.

        Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan müsabakayı İstanbulspor 3-1 kazanırken, siyah beyazlı takım adına iki talihsizlik sakatlık yaşandı.

        Karşılaşmanın ilk yarısında rakibinin darbesiyle yerde kalan Alex Oxlade-Chamberlain oyuna devam edemedi ve 36. dakikada yerini Poyraz Gelen'e bıraktı.

        Siyah-beyazlılarda 2. yarıda ise Rafa Silva, İstanbulsporlu İsa Dayaklı'yla girdiği ikili mücadelede sakatlık geçirdi. Sağ dizine darbe alan Portekizli yıldızın yerine 64. dakikada Yusuf Can Calayır oyuna girdi.

        İki futbolcunun da son durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

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