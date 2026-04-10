Beşiktaş'ta Emirhan Topçu cezalı duruma düştü!

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki seçim öncesi gerginlik

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklanması ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından bugünkü mecliste yeni başkanvekili seçilecek. Ancak saat 11'de yapılacak seçim öncesi belediye binasında olaylar çıktı. Polis yoğun güvenlik tedbiri alırken, meclis üyeleri haricinde kimsenin içeriye girmesine izin verilmedi. Meclis toplantısını takip etmek isteyen 200 kişilik CHP'li grup bariyerleri aşıp camları kırarak belediye binasına girdi. Arbede yaşandı. Polis içeri girenlere müdahale etti. (DHA)