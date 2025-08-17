Beşiktaş'ta Emirhan Topçu ve Wilfred Ndidi sakatlandı!
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında ikas Eyüpspor'u ağırladı. Siyah-beyazlılarda Emirhan Topçu ve Wilfred Ndidi, sakatlanarak oyuna devam edemedi.
Giriş: 17.08.2025 - 23:13 Güncelleme: 17.08.2025 - 23:13
Trendyol Süper Lig'de ikas Eyüpspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta 2 sakatlık birden yaşandı.
Siyah-beyazlılarda Emirhan Topçu, 69. dakikada kendisini yere bıraktı ve oyuna devam edemedi.
Beşiktaş'ta aynı dakikalarda sakatlık yaşayan Wilfred Ndidi de oyundan çıktı.
Beşiktaş'ta bu isimler yerine 70. dakikada Emrecan Terzi ve Demir Ege Tıknaz oyuna dahil oldu.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ