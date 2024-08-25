Beşiktaş'ta Felix Uduokhai geliyor, gözler Omar Colley'de!

Beşiktaş'ın her konuda anlaşmaya vardığı Felix Uduokhai resmi imza için İstanbul'a bekleniyor. 26 yaşındaki futbolcunun uçuş planlaması hazırlanırken Augsburg'un Bundesliga'nın ilk haftasında Werder Bremen'le oynadığı maçın kadrosunda da yer almadı. Bugün ya da yarın İstanbul'a gelmesi beklenen Uduokhai'nin transferinin ardından Beşiktaş'ta gözler Omar Colley'e çevrildi.

COLLEY'E ARAP VE YUNAN İLGİSİ

Siyah-beyazlıların Gambiyalı stoperi ile bu transferin ardından yolların ayrılabileceği ifade edildi. Colley'e Yunanistan'dan PAOK'un ilgisinin olduğu ancak henüz resmi bir girişimde bulunulmadığı bildirildi.