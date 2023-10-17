Beşiktaş'ta, Galatasaray mesaisi devam ediyor
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Giriş: 17.10.2023 - 15:19 Güncelleme: 17.10.2023 - 15:19
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Salonda aktivasyon çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.
Siyah-beyazlı ekip, derbi maçın hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.