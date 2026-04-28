Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçı mesaisi
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 1 Mayıs Cuma günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacağı mücadelenin hazırlıklarına başladı.
Giriş: 28 Nisan 2026 - 15:00
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Süper Lig'de dün oynanan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük mücadelesinde forma giyen futbolcular, salonda yenilenme çalışması yaptı.
Diğer oyuncular ise pas çalışmasıyla başladıkları antrenmanı dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamladı.
