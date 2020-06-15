Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun kadro yapılanması için arayışlar başladı. Bütçede küçülmeye gitmek zorunda olan siyah-beyazlılar, ilk olarak kiralık olarak forma giyen isimlerden Rebocho, Diaby ve Elneny'yle yolları ayıracak. Bunun dışında maliyeti yüksek olan Ljajic, Vida, Lens ve Douglas için de gelecek olan teklifleri değerlendirmeye alacak. Önümüzdeki sezonun kadrosu için arayışlara başlayan Beşiktaş, öncelikle Türkiye piyasasındaki ekonomik ve gelecek vadeden isimleri kadrosuna katmayı planlıyor. Kiralık olarak forma giyen Boateng ile görüşecek olan yönetim, bu futbolcuyu elde tutmak istiyor. 10 maçta en az 45 dakika forma giymesi durumunda sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak olan yıldız oyuncu, şu ana kadar 7 karşılaşmada forma giydi ancak bu maçların birinde 28 dakika oynadı. Boateng'in sözleşmesinin uzaması için 4 maçta daha forma giymesi gerekiyor.