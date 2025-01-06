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        Beşiktaş'ta görev dağılımı yapıldı!

        Beşiktaş Kulübü'nde bugün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından görev dağılımı belli oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 20:38 Güncelleme: 06.01.2025 - 20:38
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        Beşiktaş'ta görev dağılımı yapıldı!
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        Beşiktaş’ta 29 Aralık Pazar günü gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa seçilen Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, TÜPRAŞ Stadyumu’ndaki Moda Merkezi’nde bugün düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Beşiktaş Yönetimi, mazbata töreninin ardından toplantı gerçekleştirerek görev dağılımı yaptı. Serdal Adalı başkanlığındaki yönetimde, ikinci başkan Hakan Daltaban, asbaşkanlar Murat Kılıç ile Kaan Kasacı, genel sekreter Uğur Fora ve sayman Çağatay Abraş oldu.

        Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

        "Tarihimizin en yüksek katılımıyla gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda Beşiktaşımıza hizmet etme onurunu bize layık gören kıymetli Kongre Üyelerimize teşekkür ederiz.

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        Mazbata törenine katılarak bizleri onurlandıran Divan Kurulu Başkanımız Tevfik Yamantürk ve Divan Başkanlık Kurulu Üyelerimiz ile 29 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda Kongre Divan Başkanlığı yapan Disiplin Kurulu Başkanımız Ahmet Akpınar ve Kongre Divan Üyelerimiz başta olmak üzere, camiamızın her bir ferdine şükranlarımızı sunarız.

        Mazbata töreninin ardından vakit kaybetmeden Beşiktaşımızı layık olduğu güzel günlere taşımak amacıyla ilk yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştirdik.

        Yönetim Kurulumuza verilen sorumluluğun ve mesajın farkında olduğumuzu belirtmek isteriz. Bu bağlamda seçim döneminde verdiğimiz sözlere istinaden; ilk icraatımız olarak Beşiktaş’ın israf edilen her bir kuruşunun hesabını sormayı, yeni Yönetim Kurulu’nun ilk kararı olarak aldık ve kayıtlara geçirdik.

        Bu süreçte, Beşiktaşlıların maddi, manevi ve hukuki her hakkını arayacak, kulübümüzün adının son bir yılda yaşananlar gibi türlü skandallarla bir daha anılmasının önüne geçecek her türlü hukuki ve kurumsal adımı atacak çalışmalara başlayacağız.

        Son bir yılın bu kapsamda özel olarak detaylı incelenmesi ve araştırılmasına yönelik çalışmalara birinci önceliği vererek göreve başladık. Dünyaca bilinen denetim şirketleriyle görüşmeleri hızlıca ilerletiyor ve bir hafta içinde nihayete erdirecek şekilde çalışıyoruz. Bu sürecin sonunda hukuki her yolu kullanarak sorumlulardan hesap sorma hususunda yönetim kurulu olarak oy ve görüş birliği içinde olduğumuzu ifade ederiz.

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        Bu konuyu takiben, Yönetim Kurulu’nda görev dağılımı yapıldı.

        Bugün gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında görev dağılımı şöyle olmuştur:

        İkinci Başkan - Hakan Daltaban

        Asbaşkan - Murat Kılıç

        Asbaşkan - Kaan Kasacı

        Genel Sekreter - Uğur Fora

        Sayman - Çağatay Abraş

        Önümüzdeki dönemde Beşiktaşımızın kurumsallaşması için şeffaf ve açık bir iletişim stratejisi izleyeceğiz.

        Beşiktaş camiasını özlenen başarı dolu günlere yeniden kavuşturmak için tüm gücümüzle çalışacağımızdan camiamızın şüphesi olmasın.

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