Beşiktaş'ta görev dağılımı yapıldı!

Beşiktaş’ta 29 Aralık Pazar günü gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa seçilen Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, TÜPRAŞ Stadyumu’ndaki Moda Merkezi’nde bugün düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Beşiktaş Yönetimi, mazbata töreninin ardından toplantı gerçekleştirerek görev dağılımı yaptı. Serdal Adalı başkanlığındaki yönetimde, ikinci başkan Hakan Daltaban, asbaşkanlar Murat Kılıç ile Kaan Kasacı, genel sekreter Uğur Fora ve sayman Çağatay Abraş oldu.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

"Tarihimizin en yüksek katılımıyla gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda Beşiktaşımıza hizmet etme onurunu bize layık gören kıymetli Kongre Üyelerimize teşekkür ederiz.

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Mazbata törenine katılarak bizleri onurlandıran Divan Kurulu Başkanımız Tevfik Yamantürk ve Divan Başkanlık Kurulu Üyelerimiz ile 29 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda Kongre Divan Başkanlığı yapan Disiplin Kurulu Başkanımız Ahmet Akpınar ve Kongre Divan Üyelerimiz başta olmak üzere, camiamızın her bir ferdine şükranlarımızı sunarız.

Mazbata töreninin ardından vakit kaybetmeden Beşiktaşımızı layık olduğu güzel günlere taşımak amacıyla ilk yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştirdik.

Yönetim Kurulumuza verilen sorumluluğun ve mesajın farkında olduğumuzu belirtmek isteriz. Bu bağlamda seçim döneminde verdiğimiz sözlere istinaden; ilk icraatımız olarak Beşiktaş’ın israf edilen her bir kuruşunun hesabını sormayı, yeni Yönetim Kurulu’nun ilk kararı olarak aldık ve kayıtlara geçirdik.