Beşiktaş'ta Göztepe mesaisi başladı!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cuma günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular kondisyon ve taktik çalıştı.

Ligde dün oynanan RAMS Başakşehir maçında forma giyen futbolcular, salonda yenilenme çalışması yaparak günü tamamladı.

Diğer futbolcular ise ısınma koşularıyla başladıkları idmanı, pas çalışması ve dar alanda oynanan çift kale maçlarla noktaladı.

Öte yandan, siyah-beyazlı ekibin yeni transferi Jota Silva, takımla ilk antrenmanına çıktı.