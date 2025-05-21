Beşiktaş'ta gündem forvet! Tüm şartlar zorlanacak
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken en merak edilen hamle, forvete yapılacak takviye... Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, forvet için bütçesini diğer bölgelerden ayrı tutarken Ole Gunnar Solskjaer'in raporu doğrultusunda net bir ismi kadroya katmak için araştırmalarını sürdürüyor.
Yeni sezona yenilenmiş iddialı bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.
Siyah-beyazlılarda en çok merak edilen konu ise yeni golcünün kim olacağı...
Hücum hattındaki durgunluğu yeni sezonda gidermek isteyen Beşiktaş yönetimi, net bir golcüyü takıma kazandırmak için araştırmalarını sürdürüyor.
Başkan Serdal Adalı, scout şefi Eduard Graf ve teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yaptığı transfer toplantısında forvet transferi ile bizzat kendisinin ilgileneceğini iletti.
Forvet bütçesini diğer mevkilerden ayrı tutan Adalı, Solskjaer'in raporu doğrultusunda net bir ismi kadroya katmak için tüm şartları zorlayacak.
Siyah-beyazlılar, Avrupa'daki golcüleri mercek altına alırken Arap Yarımadası'ndan oluşabilecek fırsat transferleri için de pusuda bekliyor.