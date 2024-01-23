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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Hasan Arat'a transfer çağrısı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Hasan Arat'a transfer çağrısı

        10 kişi kalan Adana Demirspor'la evinde 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta taraftarlar sonuca tepki gösterdi. Siyah-beyazlı tribünler başkan Hasan Arat'a transfer çağrısı yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 22:22 Güncelleme: 23.01.2024 - 22:22
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        Hasan Arat'a transfer çağrısı
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        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Yukatel Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı.

        Tüpraş Stadı'nda oynanan ve Adana Demirspor'un 48. dakikadan itibaren 10 kişi oynadığı müsabakada iki takım da gol bulmayı başaramadı ve karşılaşma 0-0 tamamlandı.

        Bu sonuçla 3. beraberliğini yaşayan Beşiktaş, puanını 36'ya çıkardı. Ligde 10. kez berabere kalan Adana Demirspor ise puanını 31 yaptı.

        Beşiktaş taraftarı, siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat'a transfer çağrısında bulundu.

        Taraftarlar, karşılaşmanın son anlarında "Hasan Arat, transfer nerede" şeklinde tezahürat yaptı.

        Ayrıca siyah-beyazlı taraftarlar, maçın ardından tribüne çağırdığı futbolculara tepki gösterdi.

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