Beşiktaş'ta iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Beşiktaş’ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı
İstanbul Beşiktaş'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı
Giriş: 18 Mayıs 2026 - 06:54 Güncelleme:
Beşiktaş ilçesi Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi'nde seyir halinde olan iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ve sağlık ekipleri araçlarda sıkışan 4 kişiyi çıkardı.
9 KİŞİ YARALANDI
AA'nın haberine göre kazada yaralanan 9 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan kaza sebebiyle cadde bir süre her iki yönden trafiğe kapatıldı. Otomobillerin çekici yardımıyla kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.
