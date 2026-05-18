Beşiktaş'ta iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Altında Fetret devri uyarısı

Sigorta Sayfası programında konuşan Marmara Üniversitesi Finansal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Işıl altın fiyatlarında fetret devri uyarısı yaparken Türkiye Sigorta Ekonomik Araştırmalar Müdürü Lokman Yücedağ, "BES fonlarının yüzde 40'ı altın fonu. Altın fiyatının dönemsel olarak yatay seyrettiği döngüleri var. Altın 2 yılı domine etti. Sektör ciddi bir büyüme de kazandı. Bundan sonra altında yükseliş olmadığı takdirde BES'te yüzde 40'lık kısmın yerinde sayacağı yada negatif getiri elde edeceği döngüye girebilir. İçerideki birikim daha kaliteli yönetilmeli" şeklinde konuştu.