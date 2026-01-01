Beşiktaş'ta ikinci devre mesaisi başladı
Beşiktaş, 2025/26 sezonu devre arası çalışmalarına, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.
2025-2026 sezonunun devre arasında Beşiktaş, Süper Lig'in 2. yarısı için hazırlıklarına bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.
Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5’e 2 top kapmanın ardından dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.