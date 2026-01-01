Habertürk
        Beşiktaş'ta ikinci devre mesaisi başladı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta ikinci devre mesaisi başladı

        Beşiktaş, 2025/26 sezonu devre arası çalışmalarına, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

        Giriş: 01.01.2026 - 20:37 Güncelleme: 01.01.2026 - 20:37
        Beşiktaş'ta ikinci devre mesaisi başladı!
        2025-2026 sezonunun devre arasında Beşiktaş, Süper Lig'in 2. yarısı için hazırlıklarına bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

        Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

        Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5’e 2 top kapmanın ardından dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

