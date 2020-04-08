Dünya futbolunu oldukça olumsuz etkileyen koronavirüs salgınında FIFA dün yaptığı açıklamada oyuncu sözleşmeleri ile ilgili soru işaretlerini giderirken kontratların sezon ne zaman tamamlanırsa o zaman biteceğini duyurdu. FIFA ayrıca indirim ve ödeme konusunda da kulüp ile oyuncu arasındaki görüşmelerin belirleyici olacağına dikkat çekti.

SIKI PAZARLIK

Ekonomik anlamda zor günler geçirirken koronavirüs salgınıyla liglere ara verilmesi nedeniyle bir darbe daha alan Beşiktaş'ta yönetim FIFA'nın açıklaması sonrası, planladığı indirim operasyonuna başlamaya hazırlanıyor. Oyuncularla ve menajerleriyle bir araya gelecek olan yöneticiler, ertelemeden dolayı oluşan kayıplar nedeniyle orta yolu bulmaya çalışacak.

GELECEK SEZON İÇİN DE FEDA

Yeni sezonda futbol takımının maaş bütçesinde önemli bir azalmaya gideceğini daha önce açıklayan siyah-beyazlılar, bu konuda da ilk temasları yapacak. 25-30 milyon Euro'luk bir bütçe planlayan Beşiktaş, öncelikli olarak en fazla kazanan isimlerle masaya oturacak. Kartal'da Vida, Ljajic, Lens, Burak Yılmaz, N'Koudou ve Victor Ruiz en fazla kazanan isimler olarak dikkat çekiyor. Kartal'da Atiba, Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün sözleşmeleri ise sezon sonunda sona erecek. Kanadalı orta saha ile 1 seneliğine daha söz kesen Beşiktaş, Gökhan ve Caner'e de indirimli teklifini iletecek. Kiralık olan isimlerden ise uygun şartların oluşması haline sadece Kevin-Prince Boateng ve Arsenal'den Mohamed Elneny ile devam etmeyi planlayan siyah-beyazlılar, diğer isimlerle ise yollarını ayıracak.

Beşiktaş'ta maaşlar ve sözleşme bitiş tarihleri şu şekilde:

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDENLER

Vida: 3 milyon Euro - 2022

Ljajic: 2.2 milyon Euro - 2022

Lens: 2.2 milyon Euro - 2022

Burak Yılmaz: 2.1 milyon Euro - 2021

Victor Ruiz: 1.8 milyon Euro - 2022

Kevin N'Koudou: 1.8 milyon Euro - 2023

Enzo Roco: 1.4 milyon Euro - 2021

Tyler Boyd: 1.2 milyon Euro - 2023

Necip Uysal: 1 milyon Euro - 2021

Douglas: 900 bin Euro - 2022

Dorukhan Toköz: 300 bin Euro - 2021

Güven Yalçın: 300 bin Euro - 2022

Umut Nayir: 300 bin Euro - 2022

SÖZLEŞMESİ BİTENLER

Mohamed Elneny - 1.7 milyon Euro (Kiralık)

Caner Erkin - 1.5 milyon Euro

Gökhan Gönül: 1.5 milyon Euro

Abdoulay Diaby: 1.5 milyon Euro (Kiralık)

Loris Karius: 1.4 milyon Euro (Kiralık)

Atiba Hutchinson: 750 bin Euro

Pedro Rebocho: 700 bin Euro (Kiralık)

Boateng: 325 bin Euro (Sözleşmesi uzatılırsa seneye 1.7 milyon Euro)