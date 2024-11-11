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        Beşiktaş'ta kadro planlaması sorgulanıyor!

        Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir ile deplasmanda golsüz berabere kalarak lider Galatasaray'ın 10 puan gerisine düştü. Siyah-beyazlılarda üst üste yaşanan kayıpların ardından gözler de yeniden kadro planlamasına çevrildi.

        Giriş: 11.11.2024 - 12:32 Güncelleme: 11.11.2024 - 12:32
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        Beşiktaş'ta kadro planlaması sorgulanıyor!
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        Sezona iyi bir giriş yapan siyah-beyazlılar, yeni transferleri ile taraftarına umut verse de son haftalarda üst üste yaşanan sakatlıklar ve yedek kulübesinin zayıflığı kayıpları da beraberinde getirdi.

        Son 3 maçında Galatasaray ve Kasımpaşa'ya mağlup olan Beşiktaş, Başakşehir ile ise golsüz berabere kalarak 8 puanlık kayıp yaşadı.

        Sezon başında 20'den futbolcu ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar 8 ismi kadrosuna katarak önemli bir yenilenme sürecine girmişti.

        Ancak Başakşehir karşısında Giovanni van Bronckhorst'un 11 tercihi ve sonradan yaptığı değişiklikler kadrodaki eksikleri de gözler önüne serdi.

        Siyah-beyazlılar, zorlu maça kanat oyuncusu olmadan başlarken orta alanda Gedson ve Musrati, sağ kanatta Joao Mario, sol kanatta Ernest Muçi ve 10 numarada da Rafa Silva dizilimi ile başladı.

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        İleri uçta ise Ciro Immobile'nin yokluğunda yine Semih Kılıçsoy görev aldı.

        Asıl mevkisi 10 numara olan Muçi ile orta saha olan Joao Mario ile kanatlarda pozisyon arayan Beşiktaş oldukça zorlandı. Beşiktaş'ın orijinal kanat oyuncularından Milot Rashica ve Can Keleş ise kulübede yer aldı.

        Giovanni van Bronckhorst'un oyuna ilk hamlesi 66. dakikada Semih Kılıçsoy yerine Milot Rashica olurken Beşiktaş bu kez tek kanatla forvetsiz oyunu denemeye başladı.

        Rafa Silva'nın genelde ileri uçta yer aldığı bu dizilimde orta alandaki isimler de zaman zaman forvette gözüktü ancak beklenen gol gelmedi.

        Hollandalı hoca, 86. dakikada Muçi'yi çıkarıp Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu sokarak yeniden forvetli sisteme dönse de kalan sürede bu da yetmedi.

        Beşiktaş'ın Rashica ile birlikte 2 orijinal kanat oyuncusundan biri olan Can Keleş ise bu sezonun genelinde olduğu gibi Başakşehir karşısında da süre bulamadı.

        Beşiktaş'ta bu sezon sol kanatta ise Ernest Muçi ve Semih Kılıçsoy görev alırken bu bölge için kadroda farklı bir alternatif bulunmuyor.

        Giovanni van Bronckhorst'un Rashica, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Salih Uçan'ı oyuna soktuktan sonra kulübede kaleci Ersin Destanoğlu haricinde kalan isimler ise sağ bek Onur Bulut, stoper Tayyip Talha Sanuç, sol bek Emrecan Terzi, orta saha ve savunmada görev alan Bahtiyar Zaynutdinov, orta saha Cher Ndour ve sağ kanat Can Keleş oldu.

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