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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi başladı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi başladı!

        Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 17:10 Güncelleme: 04.04.2025 - 17:10
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        Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi başladı!
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        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 7 Nisan Pazartesi günü Kasımpaşa'ya konuk olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarına başladı.

        Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

        Göztepe maçında forma giyen oyuncular ise salonda yenilenme çalışması yaptı.

        Siyah-beyazlı ekip, bir günlük iznin ardından 6 Nisan Pazar günü yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

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