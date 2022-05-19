Beşiktaş'ta iç transferde görüşmeler devam ediyor. Siyah-beyazlılarda sözleşmesi biten isimlerden Cyle Larin ile ipler kopma noktasına gelse de durum değişti. Kartal'dan 2.5 milyon Euro talep eden ve beklediği teklifleri de bulamayan Kanadalı oyuncu ile yeniden masaya oturmaya hazırlanan yönetim 1.5 milyon Euro'luk ilk teklifini revize edip pazarlıklara 1.2 milyon Euro'dan başlama kararı aldı. Kontratı biten bir diğer isim olan Domagoj Vida ile ise yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadı ve ayrılık için geri sayım başladı...,

GÜVEN DE KALMAYA YAKIN

Yerlilerde ise Güven Yalçın ile Larin'e benzer bir süreç yaşayan Beşiktaş, genç oyuncu ile imzaya artık yakın durumda. İlk olarak Güven'e 500 bin Euro öneren siyah-beyazlılar, oyuncunun 1 milyon Euro'luk talebi sonrası geri adım atmıştı. İki taraf arasında yeniden başlayan görüşmelerin olumlu gittiği belirtilirken farkın aradaki farkın 300 bin Euro'ya kadar indiği ifade edildi.

SERDAR SAATÇI İLE UZATILACAK

Siyah-beyazlılar talipleri olduğu konuşulsa da resmi bir teklif henüz gelmeyen Serdar Saatçı ile de sözleşme uzatma görüşmelerini sürdürürken genç oyuncunun da 5 yıllık imza atıp takımda kalması bekleniyor.