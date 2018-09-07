Beşiktaş'ta Miguel Borja operasyonu!

Beşiktaş yönetimi, yaz transfer sezonu sona ermesine rağmen şimdiden ara transfer dönemi için harekete geçti... Başkan Orman'ın hedefindeki ilk ismin de Palmeiras'ta forma giyen 25 yaşındaki golcü oyuncu Miguel Borja olduğu ortaya çıktı