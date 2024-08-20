Beşiktaş'ta Muleka bekleyişi
Suudi Arabistan'dan Al-Kholood'un peşinde olduğu Jackson Muleka'nın Beşiktaş'taki geleceği kısa süre içinde netlik kazanacak
Giriş: 20.08.2024 - 10:41 Güncelleme: 20.08.2024 - 10:42
Beşiktaş'ta Jackson Muleka'nın geleceği konusunda belirsizlik sürüyor.
Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Kholood, Demokratik Kongolu futbolcu için resmi teklif yaparken görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.
Siyah-beyazlı yönetim ayrılığa sıcak bakarken Muleka'nın kesin kararını kısa süre içinde verecek.
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