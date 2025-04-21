Beşiktaş'ta öndeyken kayıp 15 puan!

Süper Lig'deki son maçında Göztepe ile deplasmanda berabere kalan Beşiktaş, öne geçtiği maçlarda kayıplarını sürdürdü.

Siyah-beyazlılar, bu sezon öne geçtiği maçlarda Gaziantep FK, Antalyaspor ve son olarak Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Siyah-beyazlılar, yine öne geçtiği maçlarda Gaziantep'e bu kez evinde kaybederken Kasımpaşa ve Göztepe'ye mağlup olmaktan kurtulamadı. Siyah-beyazlılar, 1-0'ı bulduğu maçlarda toplamda 15 puan kaybetti.