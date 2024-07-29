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        Beşiktaş'ta Rafa Silva sevinci

        Beşiktaş'ta Rafa Silva hazırlık maçlarında gösterdiği performansla beğenileri topladı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 29.07.2024 - 10:00 Güncelleme: 29.07.2024 - 10:00
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        Yaklaşık 1 ay önce takıma katılan Rafa Silva, forma giydiği 3 hazırlık mücadelesinde 3 kez fileleri sarstı.

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        Shakhtar Donetsk maçında sol kanatta oynayan Rafa Silva, Grazer ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında 10 numara pozisyonunda görev yaptı.

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        Tecrübeli futbolcu, Grazer'e 1, Gençlerbirliği'ne ise 2 gol attı. Kariyerinde ilk kez ülkesinin dışında forma giyen Portekizli oyuncunun uyum sürecini de çabuk atlattığı görüldü.

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        Özellikle top ayağına geldiğinde hücum bölgesinde oldukça hareketli ve etkili olan Rafa Silva’nın Immobile ile olan uyumu da camiayı sevindirdi.

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