Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş’ta teknik direktör Abdullah Avcı, sakatlığı bulunan futbolculardan gelecek habere göre 11'i netleştirecek. 2 haftadır tedavisi devam eden N’Koudou’nun yapılacak kontroller sonrası takıma dönmesi bekleniyor. Fransız futbolcunun formasına kavuşmak için çalışmalarını arttırdığı öğrenildi. Victor Ruiz ise hafta başından bu yana takımla antrenmanlara çıkıyor.

Fiziksel olarak takımın gerisinde olan İspanyol stoperin, özel çalışmalara da başladığı belirtildi. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın sağlık ekibi ve atletik performans departmanından gelecek raporlara göre N’Koudou ve Ruiz hakkındaki kararını vereceği ifade edildi. Beşiktaş’ta sakatları devam eden Douglas ve Dorukhan ise derbide forma giyemeyecek.