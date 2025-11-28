Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta seçim kararı da yok istifa da... - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta seçim kararı da yok istifa da...

        Süper Lig'de oynanan Samsunspor maçında tribünlerden "Yönetim istifa" sesleri yükselirken, teknik direktör Sergen Yalçın'ın istifa edeceğine dair iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2025 - 12:21 Güncelleme: 28.11.2025 - 12:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Seçim kararı da yok istifa da...
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Beşiktaş'ta Samsunspor beraberliğinin ardından tribünlerden "Yönetim istifa" sesleri yükselirken sonrasında sosyal medyada peş peşe iddialar ortaya atılmıştı.

        Teknik direktör Sergen Yalçın'ın istifa edeceğine dair iddialar yayılsa da bu durumun gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

        Süper Lig’de 7. sırada bulunan ve zirvenin 11 puan gerisinde yer alan siyah-beyazlılarda beklenen başlangıç gerçekleşmese de ne başkan Serdal Adalı’nın ne de teknik direktör Sergen Yalçın’ın gündeminde istifa bulunmuyor.

        DİKİLİTAŞ BAŞLAMADAN AYRILMAK YOK

        Yönetim de Yalçın da takımın durumunu yapılacak doğru takviyelerle toparlayabileceklerini düşünüyor. İki taraf da ara transfer dönemine kadar kalan 4 maça odaklanmış durumda... Ayrıca başkan Serdal Adalı, çok önem verdiği Dikilitaş projesi başlamadan ayrılma niyetinde kesinlikle değil.

        TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLADI

        Bunun yanı sıra transfer komitesi ve Sergen Yalçın, ara dönemde stoper, orta saha, sol bek ve sol kanat takviyeleri için listeler üzerinde fikir alışverişinde bulunup görüşmeleri yürütmeye başladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Ölümle dansa çifte ceza!
        Ölümle dansa çifte ceza!
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        Okan Buruk Kadıköy'de kaybetmiyor!
        Okan Buruk Kadıköy'de kaybetmiyor!
        "Korkuyorum"
        "Korkuyorum"
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Neslinur öldü, 2 kardeşin durumu ağır... 3 kardeş nasıl zehirlendi?
        Neslinur öldü, 2 kardeşin durumu ağır... 3 kardeş nasıl zehirlendi?
        40 yıldır biriktiriyor! "7 oda var, hepsi bu durumda"
        40 yıldır biriktiriyor! "7 oda var, hepsi bu durumda"
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Çocukların dijital hakları korunacak
        Çocukların dijital hakları korunacak
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Uşak Seramik hisselerinde manipülasyona 6 gözaltı kararı
        Uşak Seramik hisselerinde manipülasyona 6 gözaltı kararı
        İstanbul'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        İstanbul'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Bir süper kahraman değil"
        "Bir süper kahraman değil"
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Soruna TOBB çözümü
        Soruna TOBB çözümü