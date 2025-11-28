Beşiktaş'ta seçim kararı da yok istifa da...

Beşiktaş'ta Samsunspor beraberliğinin ardından tribünlerden "Yönetim istifa" sesleri yükselirken sonrasında sosyal medyada peş peşe iddialar ortaya atılmıştı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın istifa edeceğine dair iddialar yayılsa da bu durumun gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Süper Lig’de 7. sırada bulunan ve zirvenin 11 puan gerisinde yer alan siyah-beyazlılarda beklenen başlangıç gerçekleşmese de ne başkan Serdal Adalı’nın ne de teknik direktör Sergen Yalçın’ın gündeminde istifa bulunmuyor.

DİKİLİTAŞ BAŞLAMADAN AYRILMAK YOK Yönetim de Yalçın da takımın durumunu yapılacak doğru takviyelerle toparlayabileceklerini düşünüyor. İki taraf da ara transfer dönemine kadar kalan 4 maça odaklanmış durumda... Ayrıca başkan Serdal Adalı, çok önem verdiği Dikilitaş projesi başlamadan ayrılma niyetinde kesinlikle değil.