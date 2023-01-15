Siyah-beyazlı ekip, Ismael döneminde VavaCars Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor ve MKE Ankaragücü karşısında elde ettiği peş peşe 3 galibiyetin ardından 9 karşılaşmalık periyotta bir daha üst üste iki maç dahi kazanamadı.