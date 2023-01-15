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Beşiktaş'ta Şenol Güneş farkı!

Süper Lig'de sezona istediği gibi başlayamayan Beşiktaş, Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle birlikte yeniden çıkışa geçti. Son olarak Konyaspor'u 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılarda teknik direktör Güneş, 6 haftalık lig performansının son 3 maçını galibiyetle tamamladı.

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HABERTURK.COM / AA
  • Beşiktaş'ta Şenol Güneş farkı!

    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk adaylarından Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in göreve getirilmesiyle yeniden üst üste alınan galibiyetleri hatırladı.
  • Beşiktaş'ta Şenol Güneş farkı!

    Sezona teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde başlayan siyah-beyazlı takım, Fransız çalıştırıcının görev yaptığı 11 haftalık bölümde sadece bir kez üst üste 3 galibiyet alırken, teknik direktör Şenol Güneş 6 haftalık lig performansının son 3 maçını galibiyetle tamamladı.
  • Beşiktaş'ta Şenol Güneş farkı!

    Siyah-beyazlı ekip, Ismael döneminde VavaCars Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor ve MKE Ankaragücü karşısında elde ettiği peş peşe 3 galibiyetin ardından 9 karşılaşmalık periyotta bir daha üst üste iki maç dahi kazanamadı.
  • Beşiktaş'ta Şenol Güneş farkı!

    Üst üste 3 galibiyet alınan dönemin ardından gelen 6 maçlık bölüm ise Valerien Ismael'in siyah-beyazlı takımdan gönderilmesine neden olan skorları ortaya çıkardı.
  • Beşiktaş'ta Şenol Güneş farkı!

    Beşiktaş, Ismael'in son 6 haftasında sadece Bitexen Giresunspor'u yenerken, İstanbulspor, Fenerbahçe ve Trabzonspor'la berabere kaldı, Medipol Başakşehir ve Atakaş Hatayspor'a ise mağlup oldu. 
  • Beşiktaş'ta Şenol Güneş farkı!

    Peş peşe yaşanan bu puan kayıpları, Beşiktaş ile Valerien Ismael'i yol ayrımına getirdi.

     
  • Beşiktaş'ta Şenol Güneş farkı!

    Ismael'in siyah-beyazlı takımla yollarının ayrılmasına sebep olan son 6 haftalık performansının aksine Beşiktaş, Şenol Güneş'in göreve getirilmesiyle üst üste galibiyetlere imza attı.
  • Beşiktaş'ta Şenol Güneş farkı!

    Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından ilk müsabakasında HangiKredi Ümraniyespor'u 5-2 yenen Beşiktaş, sonraki 2 haftada Galatasaray ve Gaziantep FK karşısında puan kayıpları yaşasa da daha sonra oynadığı karşılaşmalarda Adana Demirspor, Kasımpaşa ve Arabam.com Konyaspor'u mağlup ederek 9 maç sonra art arda 3 galibiyet yaşadı.
  • Beşiktaş'ta Şenol Güneş farkı!

    Siyah-beyazlılar, Güneş yönetimindeki ilk 6 haftasında son 3 maçının yanı sıra Ümraniyespor karşılaşmasını da kazanırken, Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu, Gaziantep FK ile de 1-1 berabere kaldı.
  • Beşiktaş'ta Şenol Güneş farkı!

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