Sergen Yalçın'ın vazgeçilmezleri!
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, göreve gelmesinin ardından en çok şansı 4 isme verdi.
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın takımın başında olduğu 6 maçta da Rafa Silva, Tammy Abraham, Mert Günok ve David Jurasek görev aldı.
Kırmızı kart cezası nedeniyle Göztepe maçını kaçıran Orkun Kökçü ise 5 maçta formayı giyerek bu 4'lüyü izledi.
Siyah-beyazlılarda bu isimlerin yanı sıra Wilfred Ndidi, Felix Uduokhai, Gökhan Sazdağı ve Vaclav Cerny 4'er maçta forma giyerken Emirhan Topçu 3 maçta görev aldı.
Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.
Milli arayı yoğun tempoda sürdüren Beşiktaş, Gençlerbirligi maçı ile birlikte yeniden galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.