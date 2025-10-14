Habertürk
        Sergen Yalçın'ın vazgeçilmezleri!

        Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, göreve gelmesinin ardından en çok şansı 4 isme verdi.

        Giriş: 14.10.2025 - 14:27 Güncelleme: 14.10.2025 - 14:27
        Sergen Yalçın'ın vazgeçilmezleri!
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın takımın başında olduğu 6 maçta da Rafa Silva, Tammy Abraham, Mert Günok ve David Jurasek görev aldı.

        Kırmızı kart cezası nedeniyle Göztepe maçını kaçıran Orkun Kökçü ise 5 maçta formayı giyerek bu 4'lüyü izledi.

        Siyah-beyazlılarda bu isimlerin yanı sıra Wilfred Ndidi, Felix Uduokhai, Gökhan Sazdağı ve Vaclav Cerny 4'er maçta forma giyerken Emirhan Topçu 3 maçta görev aldı.

        Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

        Milli arayı yoğun tempoda sürdüren Beşiktaş, Gençlerbirligi maçı ile birlikte yeniden galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.

