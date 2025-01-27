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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta stoper hattı revire döndü - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta stoper hattı revire döndü

        Beşiktaş'ın bu sezon üst üste yaşadığı sakatlıklar stoper hattını vurdu.

        Giriş: 27.01.2025 - 11:15 Güncelleme: 27.01.2025 - 11:15
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        Stoper hattı revire döndü!
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        Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta sakatlıklar can sıkmaya devam etti.

        Siyah-beyazlılarda devre arasında Jonas Svensson, kasık bölgesinde ağrı hissettiği için yerini Onur Bulut'a bırakırken 71. dakikada ise Emirhan Topçu yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemedi.

        Emirhan yerine Bahtiyar Zaynutdinov oyuna girerken stoper bölgesindeki sakatlıklara bir yenisi eklendi.

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        Beşiktaş'ta Gabriel Paulista ameliyat edilmesinin ardından tedavi sürecini sürdürürken Tayyip Talha Sanuç da henüz iyileşemedi. Siyah-beyazlılarda kaptan Necip Uysal ise sezon başında yaşadığı ağır sakatlığın ardından henüz sahalara dönemedi.

        Emirhan Topçu'nun durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak. Ole Gunnar Solskjaer'in üst üste sakatlıklar sonrası elindeki orijinal stoper olarak Felix Uduokhai olurken yanında partner olarak sadece Bahtiyar Zaynutdinov kaldı.

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