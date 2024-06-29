Beşiktaş'ta sürpriz gelişme: Forvete Arthur Cabral...

Record'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Benfica'nın Brezilyalı forveti Arthur Cabral için harekete geçti. Cabral'in Beşiktaş'ın forvet listesinde üst sıralarda yer aldığı ve anlaşma şartları için Benfica ile harekete geçtiği belirtildi.

Haberin detayında, Arthur Cabral transferi için Beşiktaş'ın Suudi Arabistan kulüpleriyle yarışta olduğu kaydedildi.