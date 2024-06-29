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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta sürpriz gelişme: Forvete Arthur Cabral... - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta sürpriz gelişme: Forvete Arthur Cabral...

        Beşiktaş, Rafa Silva ve Angel Di Maria'dan sonra bir başka Benficalı için daha harekete geçti

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 29.06.2024 - 12:23 Güncelleme: 29.06.2024 - 12:26
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        Beşiktaş'ta sürpriz gelişme
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        Record'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Benfica'nın Brezilyalı forveti Arthur Cabral için harekete geçti. Cabral'in Beşiktaş'ın forvet listesinde üst sıralarda yer aldığı ve anlaşma şartları için Benfica ile harekete geçtiği belirtildi.

        Haberin detayında, Arthur Cabral transferi için Beşiktaş'ın Suudi Arabistan kulüpleriyle yarışta olduğu kaydedildi.

        BENFICA, 20 MİLYON EURO ÖDEDİ

        Benfica'nın 2023 yazında 20 milyon euro bonservis bedeliyle Fiorentina'dan kadrosuna kattığı 26 yaşındaki golcü, geçen yıl Portekiz ekibi için çıktığı 43 maçta 11 gol atıp 3 asist yaptı.

        Cabral, kariyerinde daha önce Palmeiras, Basel ve Fiorentina formaları giymişti.

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