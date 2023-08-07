Beşiktaş'ta transfer gelişmesi: Alex Oxlade-Chamberlain
Beşiktaş'dan son dakika transfer haberleri... Sky Sports'un haberine göre; siyah-beyazlılar, Alex Oxlade-Chamberlain'i transfer görüşmelerini sonuçlandırmak için İstanbul'a davet etti. Öte yandan Beşiktaş'ta savunma için sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte son dakika haberinin detayları
Beşiktaş, Liverpool ile sözleşmesi sona eren Alex Oxlade-Chamberlain'in transferinde geri sayıma geçti.
Sky Sports'un haberine göre, siyah-beyazlılar, 29 yaşındaki orta sahayı transfer görüşmelerini sonuçlandırmak için İstanbul'a davet etti.
İngiliz futbolcunun 24 saat içinde İstanbul'da olması bekleniyor.
Premier League kariyerinde 235 maça çıkan İngiliz milli futbolcu, 20 gol attı ve 28 asist yaptı.
Öte yandan transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta savunma için sürpriz bir isim gündeme geldi.
İngiliz basınından Daily Express'te yer alan habere göre; Tottenham, Japhet Tanganga'yı satış listesine koydu. 24 yaşındaki futbolcu için devreye giren takımlardan biri de Beşiktaş oldu.
Haberin devamında Tottenham'ın, İngiliz futbolcuyu satmak için tek şartı olduğuna değinildi. Tanganga, ya bonservis ile gönderilecek ya da zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralanacak.
Geçtiğimiz sezon Tottenham formasıyla 7 maça çıkan Tanganga, bu maçlarda 1 asist kaydetmişti.