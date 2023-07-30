Milan'dan ikinci imza yolda!
Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor. Ante Rebic'i İstanbul'a getiren siyah-beyazlılar, Milan'dan bir oyuncuda daha mutlu sona yaklaştı
Ante Rebic'i kadrosuna katmaya hazırlanan Beşiktaş, Milan'dan Junior Messias için de girişimlerini sürdürüyor.
İtalyan basınında yer alan haberde Beşiktaş'ın 32 yaşındaki futbolcunun transferi için Milan'la görüşmelerini hız verdiği aktarıldı.
BEŞİKTAŞ GÖRÜŞMELERİ HIZLANDIRDI
Beşiktaş ve Milan'ın Messias'ın kalıcı transferi için görüştüğü kaydedildi.
Tarafların Milan'ın istediği 3-4 milyon euro'luk rakama uzlaşıp uzlaşmayacağının şu an için bilinmediği ifade edildi.
SÖZLEŞMESİNİN SON YILI
Sağ kanatta ve orta sahada görev alabilen Brezilyalı futbolcunun Milan ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
Milan'ın da bu nedenle para kazanmak için Messias'ı bonservisiyle göndermek istediği vurgulandı.