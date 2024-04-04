Beşiktaş'ta üyelik bedeli artacak

Yeni üyelik başvurularında 31 Mayıs 2024 tarihine kadar giriş ücreti 5 bin TL, yıllık aidat ise 250 TL olarak uygulanmaya devam ederken; 2 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilen İdari ve Mali Genel Kurul toplantısında kabul edilen önerge gereğince, 1 Haziran 2024'ten itibaren yapılacak başvurularda giriş ücreti 20 bin TL, yıllık aidat bedeli 500 TL olarak uygulanacak.