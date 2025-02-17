Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta yeniler ısınmaya devam ediyor! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta yeniler ısınmaya devam ediyor!

        Beşiktaş'ın yeni transferleri Keny Arroyo ve Elan Ricardo, Trabzonspor maçında forma giyemezken Eyüpspor maçı için alışma sürecini sürdürüyorlar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 11:44 Güncelleme: 17.02.2025 - 11:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'ta yeniler ısınmaya devam ediyor!
        ABONE OL

        Beşiktaş ara transfer döneminde kadrosuna kattığı iki genç futbolcu Keny Arroyo ve Elan Ricardo'nun adaptasyon süreci devam ediyor.

        Trabzonspor maçında Keny Arroyo, kulübede yer alsa da süre bulamamıştı. Elan Ricardo ise uzun yolculuğun ardından yorgunluk ve jetlag nedeniyle maçı tribünden izlemişti.

        İki futbolcunun da adaptasyon süreci devam ederken Eyüpspor maçında kadroda olmaları yüksek ihtimal.

        Ole Gunnar Solskjaer, iki genç öğrencisinden de antrenman performanslarını ve fizik güçlerini kısa süre artırmalarını istedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Santorini Ege kıyısında nereler için tehdit?
        Santorini Ege kıyısında nereler için tehdit?
        TÜİK: Ücretli çalışanların yüzde 81,7'si işinden memnun
        TÜİK: Ücretli çalışanların yüzde 81,7'si işinden memnun
        Korkunç olay kamerada! Minibüsçüden yolcuya 'para vermedin' dayağı!
        Korkunç olay kamerada! Minibüsçüden yolcuya 'para vermedin' dayağı!
        TÜİK paylaştı... Mutluluk oranı 2023'e göre azaldı
        TÜİK paylaştı... Mutluluk oranı 2023'e göre azaldı
        İşte Galatasaray'ın Rizespor 11'i...
        İşte Galatasaray'ın Rizespor 11'i...
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        "Hikâyesine güveniyoruz"
        "Hikâyesine güveniyoruz"
        Halk TV iddianamesinde istenen cezalar belli oldu!
        Halk TV iddianamesinde istenen cezalar belli oldu!
        Metabolizma yaşı küçültülebilir mi?
        Metabolizma yaşı küçültülebilir mi?
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        İstanbul'a kar yağacak mı? AKOM'dan kritik uyarı: Kuvvetli geliyor!
        İstanbul'a kar yağacak mı? AKOM'dan kritik uyarı: Kuvvetli geliyor!
        Trakya bembeyaz! Sağanak yerini kar yağışına bıraktı
        Trakya bembeyaz! Sağanak yerini kar yağışına bıraktı
        "Fred'e iki sarı kart göstermeliydi!"
        "Fred'e iki sarı kart göstermeliydi!"
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        "Mourinho'nun sistemi oturdu"
        "Mourinho'nun sistemi oturdu"
        Gece dönercisine silahlı saldırı
        Gece dönercisine silahlı saldırı
        Farklı ülkelerde yenilendiler
        Farklı ülkelerde yenilendiler
        Eşiyle baldızı gözaltında! Kaza mı cinayet mi?
        Eşiyle baldızı gözaltında! Kaza mı cinayet mi?
        "Luka ile ilişkim yok" mesajı
        "Luka ile ilişkim yok" mesajı
        Birleşik Krallık Ukrayna'ya asker göndermeyi düşünüyor
        Birleşik Krallık Ukrayna'ya asker göndermeyi düşünüyor