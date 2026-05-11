Beşiktaş'tan 41 yıl sonra bir ilk!
Sergen Yalçın yönetiminde Süper Lig'i 4. sırada tamamlayan Beşiktaş, 41 yıl aradan sonra ligde derbi maçı kazanamadan sezonu bitirdi.
Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'a 1-0 öne geçmesine rağmen 2-1 mağlup olan Beşiktaş, kötü bir ilke imza attı.
Bu sezon Süper Lig'de Galatasaray'la oynadığı 2 maçta 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'yle oynadığı 2 maçta da sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı. Trabzonspor'la ligin ilk yarısında deplasmanda berabere kalan Beşiktaş, kendi sahasında oynadığı maçta ise mağlup oldu.
Süper Lig'de bu sezon oynadığı 6 derbide 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, 1984-85 sezonundan sonra ilk kez bir sezonu derbi galibiyeti alamadan noktalamış oldu.
İÇ SAHADA DA 20 YIL SONRA BİR İLK!
Bu sezon Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'la kendi sahasında oynadığı 3 maçta da sahadan yenilgiyle ayrılan Beşiktaş, 2005-2006 sezonundan sonra ilk kez iç sahada oynadığı tüm derbileri kaybetmiş oldu.