        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan 41 yıl sonra bir ilk!

        Beşiktaş'tan 41 yıl sonra bir ilk!

        Sergen Yalçın yönetiminde Süper Lig'i 4. sırada tamamlayan Beşiktaş, 41 yıl aradan sonra ligde derbi maçı kazanamadan sezonu bitirdi.

        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 12:17 Güncelleme:
        Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'a 1-0 öne geçmesine rağmen 2-1 mağlup olan Beşiktaş, kötü bir ilke imza attı.

        Bu sezon Süper Lig'de Galatasaray'la oynadığı 2 maçta 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'yle oynadığı 2 maçta da sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı. Trabzonspor'la ligin ilk yarısında deplasmanda berabere kalan Beşiktaş, kendi sahasında oynadığı maçta ise mağlup oldu.

        Süper Lig'de bu sezon oynadığı 6 derbide 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, 1984-85 sezonundan sonra ilk kez bir sezonu derbi galibiyeti alamadan noktalamış oldu.

        İÇ SAHADA DA 20 YIL SONRA BİR İLK!

        Bu sezon Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'la kendi sahasında oynadığı 3 maçta da sahadan yenilgiyle ayrılan Beşiktaş, 2005-2006 sezonundan sonra ilk kez iç sahada oynadığı tüm derbileri kaybetmiş oldu.

        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        Almanya'da bir ilk: Anketlerde AfD ilk sırada
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Savaşta 4.2 trilyon dolarlık büyüme
        Eski koca tetiğe bastı! Sokakta bir kadın daha!
        G.Saray’dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        Yakalanmamak için 2 ay cami tuvaletinde yaşamış!
        Likya Yolu'nda şakayık zamanı! Koparmanın cezası 699 bin TL
        İstanbul'da jet ski faciası! Can kaybı var!
        'Uğur' getirdi, 'Can' verdi!
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        11 - 17 Mayıs haftalık burç yorumları
        Diş hekimi eşini çocuklarının yanında öldürdü! Karar açıklandı!
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Pişmanlık itirafı
        Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
        "Duygusal gelgitler yaşadım"
        Tüketen mi kurtaran mı?
