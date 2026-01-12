Habertürk
        Beşiktaş'tan ayrılan Gabriel Paulista resmen Corinthians'ta! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan ayrılan Gabriel Paulista resmen Corinthians'ta!

        Beşiktaş'tan ailevi nedenlerden dolayı ayrılan Gabriel Paulista, Brezilya Ligi ekiplerinden Corinthians ile anlaşmaya vardı.

        Giriş: 12.01.2026 - 09:36 Güncelleme: 12.01.2026 - 09:36
        Paulista'nın yeni takımı belli oldu!
        Ailevi sebeplerden dolayı Beşiktaş'la yol ayrımına giden Brezilyalı stoper Gabriel Paulista'nın yeni takımı belli oldu.

        Brezilya Ligi ekiplerinden Corinthians, 35 yaşındaki defans oyuncusuyla 31 Aralık 2027'ye kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

        2024 yazında bonservis bedeli olmadan Beşiktaş'a imza atan Paulista, siyah-beyazlılarda 45 maça çıkarken 1 gol - 3 asistlik performans sergiledi.

