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Beşiktaş'tan Dmitri Barinov'a yeni teklif!

Aboubakar'ı kadrosuna katarak ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Beşiktaş'ta gözler şimdi de stoper ve orta saha takviyesine çevrilirken, Rus basınından flaş bir iddia geldi. Siyah-beyazlıların, bi süre önce gündemine aldığı Rus futbolcu Dmitri Barinov için Lokomotiv Moskova'ya yeni bir teklifte bulunduğu belirtildi.

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  • Beşiktaş'tan Dmitri Barinov'a yeni teklif!

    Ara transfer dönemindeki ilk hamlesini Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katarak yapan Beşiktaş'ta rota stoper ve orta saha takviyesine çevrildi. 
  • Beşiktaş'tan Dmitri Barinov'a yeni teklif!

    Stoper bölgesi için eski gözdesi Kaan Ayhan'la yeniden temasa geçen siyah-beyazlılar, Lokomotiv Moskova'dan Dmitri Barinov'u da gündeminde tutmaya devam ediyor. 
  • Beşiktaş'tan Dmitri Barinov'a yeni teklif!

    Beşiktaş yönetimi, Rus futbolcu için Lokomotiv Moskova'ya yaptığı ilk tekliften olumsuz yanıtı alırken, Rus basınından transferle ilgili yeni bir iddia daha geldi.
  • Beşiktaş'tan Dmitri Barinov'a yeni teklif!

    Rus basınında yer alan habere göre, Beşiktaş, Barinov için Lokomotiv Moskova'ya yaptığı teklifi artırdı.
  • Beşiktaş'tan Dmitri Barinov'a yeni teklif!

    Siyah-beyazlıların, Rus kulübüne 5 milyon euroluk yeni bir teklifte bulunduğu öne sürüldü. 

     
  • Beşiktaş'tan Dmitri Barinov'a yeni teklif!

    Lokomotiv Moskova altyapısından yetişen 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon 16 maçta 1 gol atarken, 1 de asist yaptı. 
  • Beşiktaş'tan Dmitri Barinov'a yeni teklif!

    Stoperin yanı sıra orta sahada da görev yapabilen Rus milli futbolcunun Lokomotiv Moskova ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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