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        Beşiktaş'tan Halil Dervişoğlu açıklaması!

        Galatasaray'ın transferde anlaşma sağladığı Halil Dervişoğlu için bir açıklama da Beşiktaş'tan geldi. Siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ, "Para yarışında biz olmadık ve olmayacağız. Beşiktaş'ı kullanarak bir şey elde etmeye çalışıyorlarsa, biz geri çekiliriz. İstediğimiz oyuncu varsa, biz alırız" ifadelerini kullandı

        Habertürk
        Giriş: 15.07.2023 - 18:52
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        Beşiktaş'tan Halil açıklaması!
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        Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, transfer gelişmeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Emre Kocadağ yaptığı açıklamada, "Devre arasında çok ciddi transferler yaptık. Aldığımız oyuncular, Türkiye'nin üst düzey oyuncuları. Bu transferler zaten gelecek sezona hazırlık anlamında yapılmıştı." dedi.

        Halil Dervişoğlu resmen Galatasaray'da!
        Halil Dervişoğlu resmen Galatasaray'da! Haberi Görüntüle

        Transfer için de açıklama yapan Kocadağ, "Bizim ikinci yarıda gösterdiğimiz performans, bu takımın oturduğunu bize gösteriyor. Teknik ekibimizin belirlediği bazı transferler var ve bunlar olacak. Konuşulan oyuncular, üst düzey oyuncular. Taraftarımız merak etmesin. Biraz sabır istiyoruz. İnşallah bizim beklediğimiz oyuncular olumlu yanıt verecek. Olumlu yanıt veren oyuncular var. Bunlar inşallah hafta başında takıma katılacak." ifadelerini kullandı.

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        Galatasaray'ın transfer için anlaşma sağladığı Halil Dervişoğlu için de konuşan Kocadağ, "Halil Dervişoğlu bizim planımızda olan bir isim değildi. Babası, oğlunun bize gelmek istediğini söylüyor. Biz şartlarımızı sunduk, oyuncunun beklentisi bize uymadı. Şenol hocamız son açıklamasıyla bu konuya nokta koymuş oldu. Kendisi bazen öyle bir laf ediyor ki; lafı gediğine koyuyor." açıklamasını yaptı.

        Halil İle ilgili sözlerine devam eden Kocadağ, "Dün akşam itibarıyla oyuncunun babasının yeniden duygusal bir yaklaşımı oldu ve hocamızı, Ceyhun Kazancı'yı aradı. Teknik heyetimize bu konuyu aktarıp oyuncuya dönüldüğünde diğer takımla ilgili gelişmeler olduğunu gördük." şeklinde konuştu.

        GALATASARAY'A GÖNDERME!

        Galatasaray'a göndermede bulunan Emre Kocadağ, "Kendilerinin Ghezzal ve Rosier'e de ilgisi vardı. Gedson transferiyle onlara iyi bir ders verdiğimizi düşünüyoruz. Beşiktaş, ihtiyacı olan bir oyuncuyu hiçbir şeye bakmadan alır. Halil, Beşiktaş'ın ihtiyacı olan bir oyuncu değildi." açıklamasını yaptı.

        Kocadağ'ın diğer sözleri şöyle:

        TADIC İÇİN AÇIKLAMA

        "Tadic çok büyük bir yıldız. Ajax için bir efsane. Bir temasımız olduğu doğru ancak oyuncuya çok ciddi talipler var. Biz de teklif verenlerden biriyiz."

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        "Roberto Pereyra ilgilendiğimiz bir oyuncu. İnşallah olumlu sonuçlanacak diye düşünüyorum. Bizim belirlediğimiz noktada biterse, olumlu bitecektir."

        "Saiss bizim için değerli bir oyuncu, takımda kalmasını arzu ediyoruz. Redmond bize dönüş yapmadı, alternatiflere bakıyoruz."

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