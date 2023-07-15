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        Halil Dervişoğlu resmen Galatasaray'da!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, son olarak Brentford forması giyen eski oyuncusu Halil Dervişoğlu'nun kadrosuna kattığını açıkladı. 23 yaşındaki milli futbolcu, sarı-kırmızılılar ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

        Habertürk
        Giriş: 15.07.2023 - 18:03
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        Halil Dervişoğlu resmen Galatasaray'da!
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        Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş'la girdiği transfer yarışını kazanarak Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, milli futbolcunun transferini resmen açıkladı.

        Cimbom'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu’nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü Brentford FC Limited ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

        Galatasaray'la 4 yıllık anlaşmaya varan 23 yaşındaki forvet, İstanbul'a gelip sarı-kırmızılı kulüple resmi sözleşme imzalayacak. Halil, daha sonra ise Galatasaray'ın kampına katılacak.

        Genç oyuncu daha önce Ocak 2021 ile Haziran 2022 arası 1.5 sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti.

        ŞENOL GÜNEŞ: BEŞİKTAŞ İSMİNİ KULLANIP PAZARLIK YAPTI

        Daha önce 2 defa sarı-kırmızılı ekipte kiralık olarak forma giyen milli oyuncuyu Beşiktaş da kadrosuna katmak için girişimlerde bulunmuştu. Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş, Dervişoğlu hakkında, "Beşiktaş ismini kullanıp kulübü ile pazarlık yaptı" ifadelerini kullanmıştı.

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        HALİL DERVİŞOĞLU KİMDİR?

        Halil Dervişoğlu, 8 Aralık 1999 tarihinde Hollanda'nın Rotterdam şehrinde dünyaya geldi. Küçük yaşta yeteneğiyle fark yaratan Halil Dervişoğlu, 10 yaşında Sparta Rotterdam akademisine katıldı. 2017-2018 sezonunda profesyonel kariyerine başlayan Halil Dervişoğlu, küme düşme play-off mücadelesi sırasında ilk kez takımın kadrosuna girmeyi başardı. 3 milyon Euro karşılığında Brentford'a transfer olan Halil Dervişoğlu, 2019-2020 sezonunda 7 maça çıktı. Sonrasında Twente'ye kiralandı. 10 maç Twente'nin formasını giyen Halil, gol ve asist üretemedi. 1 Ocak 2021 tarihinde sözleşmesi feshedildi.

        25 Ocak 2021 tarihinde Galatasaray'a kiralanan Halil Dervişoğlu, yeteneğiyle Galatasaraylı taraftarların dikkatini çekmeyi başardı. İlerleyen dönemde son vuruşlardaki eksikliği nedeniyle Galatasaraylı taraftarlardan tepki görmeye başlayan Halil Dervişoğlu, 1 Eylül 2021 tarihinde bu sefer satın alma opsiyonu ile Galatasaray'a kiralandı. Galatasaray'ın satın alma opsiyonunu kullanmadığı Halil Dervişoğlu, 2022-2023 sezonunda Burnley'e kiralandı. Milli futbolcunun Burnley ile kiralık sözleşmesi sona erdi.

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