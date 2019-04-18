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Beşiktaş'tan Hürser Tekinoktay açıklaması!

Beşiktaş Kulübü Divan Başkanlık Kurulundan seçim açıklaması geldi. Açıklamada "Tüzüğümüze göre başkan adayı olmak isteyen üyeler için, 250 kongre üyemizin kulübümüze gelerek ıslak imzalı dilekçe ile öneride bulunması gereklidir. Sayın Hürser Tekinoktay, 11 Nisan tarihinde kulübe gelerek yanında 270 ıslak imzalı dilekçe olduğunu söylemiş ve başkanlık başvuru dilekçesi ile birlikte vermek istemiştir. Görevli üyelerimizce bu hususun divan kurulu başkanlığınca ilan edilen koşullara uygun olmadığı ve kabul edilmeyeceği kendilerine iletilmiştir" denildi

Beşiktaş

Beşiktaş Kulübü Divan Başkanlık Kurulu, 12 Mayıs'ta yapılacak olağan seçimli genel kurulda aday olacak kişiler için 250 kongre üyesinin kulübe gelerek ıslak imzalı dilekçe ile öneride bulunması gerektiğini duyurdu.

Kurulun yaptığı yazılı açıklamada, seçimlerin tüzüğe göre divan kurulu başkanlığınca yürütüldüğü hatırlatılarak, "Tüzüğümüze göre başkan adayı olmak isteyen üyeler için 250 kongre üyemizin kulübümüze gelerek ıslak imzalı dilekçe ile öneride bulunması gereklidir." ifadeleri kullanıldı.

Daha önceki başkanlık seçimlerinde uygunlandığı gibi, aday önermek isteyen üyelerin bizzat kulübe gelerek ıslak imza vermeleri veya noterde imza vermeleri için gerekli duyuruların yapıldığı hatırlatılarak, şu görüşler paylaşıldı:

"Bu uygulama, gerek Eylül 2018'de yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda, gerekse önceki divan kurulu başkanı Sayın Yalçın Karadeniz dönemindeki Mayıs 2016 tarihli seçimli genel kurulda da aynen uygulanmıştır. Öneri toplanmasına 11 Nisan tarihinde başlanmış olup, halen devam etmektedir. Bu bilgiler aynı zamanda 23 Şubat'ta divan genel kurulu toplantısında da üyelere duyurulmuştur. Hal böyle iken, başkan adayı olacağını sosyal medya ve basın yoluyla ve hatta 23 Şubat tarihli divan genel kurulu toplantımızda duyuran kongre üyemiz Sayın Hürser Tekinoktay, 11 Nisan tarihinde, saat 16.45'te kulübe gelerek yanında 270 ıslak imzalı dilekçe olduğunu söylemiş ve başkanlık başvuru dilekçesi ile birlikte vermek istemiştir. Görevli üyelerimizce bu hususun divan kurulu başkanlığınca ilan edilen koşullara uygun olmadığı ve kabul edilmeyeceği kendilerine iletilmiştir. Koşulların yerine getirilmesi halinde başvurusunun derhal kabul edileceği kendisine söylenmiştir. Ayrıca, örnek olarak diğer 2 başkan adayı Sayın Fikret Orman ve Sayın Aydoğan Cevahir'in, ilan edilen koşullara uygun olarak gelip imza veren üyelerin dilekçelerinin bulunduğu dosyaları kendisine gösterilmiştir."

Hürser Tekinoktay'ın buna rağmen kendi dilekçesini vermek için ısrarcı olduğu fakat kulüp hukuk müşavirinin görüşü doğrultusunda bu talebin kabul edilmediği vurgulanarak, "Sayın Hürser Tekinoktay, aynı gün sosyal medya ve basın yoluyla başkan adaylığının kabul edilmediğini duyurmuştur. Daha sonra da divan başkanımızdan randevu talep etmiş ve kendisine 16 Nisan Salı günü saat 15.00'e randevu verilmiştir. 16 Nisan günü divan başkanımız ve başkanlık kurulu üyelerimiz, kulübümüzde kendilerini beklediği halde görüşmeye gelmemiş, buna mukabil sosyal medyada kurulumuzu itham edici ifadelerle duyuru yapmaya devam etmiştir. Divan başkanlık kurulumuzca kulübümüzde kural ve prensiplere, tabii ki yasalara uygun olarak genel kurul hazırlıkları yürütülmeye devam edecektir. Gerek Sayın Hürser Tekinoktay, gerekse diğer başkan adayı olacak üyelerimiz için de önergeler her gün 13.00-17.00 saatleri arasında, divan kurulu temsilcilerimizin huzurunda kabul edilmeye devam edilecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

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