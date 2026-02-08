Habertürk
        Beşiktaş'tan Rizespor maçı sonrası penaltı tepkisi! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan Rizespor maçı sonrası penaltı tepkisi!

        Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından bir pozisyonla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Siyah-beyazlılar, "Değişmeyen tek şey, verilmeyen penaltılarımız!" ifadelerini kullandı

        Giriş: 08.02.2026 - 23:50 Güncelleme: 08.02.2026 - 23:50
        Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'de 2-2 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçıyla ilgili açıklama yaptı.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada hakem Oğuzhan Çakır ve VAR hakemi Ümit Öztürk'e tepki gösterildi.

        Yapılan açıklamada "Değişmeyen tek şey, verilmeyen penaltılarımız!" ifadeleri kullanıldı.

