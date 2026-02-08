Beşiktaş'tan Rizespor maçı sonrası penaltı tepkisi!
Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından bir pozisyonla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Siyah-beyazlılar, "Değişmeyen tek şey, verilmeyen penaltılarımız!" ifadelerini kullandı
Giriş: 08.02.2026 - 23:50 Güncelleme: 08.02.2026 - 23:50
Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'de 2-2 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçıyla ilgili açıklama yaptı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada hakem Oğuzhan Çakır ve VAR hakemi Ümit Öztürk'e tepki gösterildi.
Yapılan açıklamada "Değişmeyen tek şey, verilmeyen penaltılarımız!" ifadeleri kullanıldı.
