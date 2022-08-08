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Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

Beşiktaş'ta transfer konusunda hareketlilik devam ediyor. Siyah-beyazlılar kanat ve stoper takviyesi için Avrupa'dan 3 ismi gündemine alırken yerli takviye için de sıcak gelişmeler yaşandı. İşte Beşiktaş'tan son dakika gelişmeleri...

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  • Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişme! Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Beşiktaş'ta transfer çalışmalarında sıcak gelişmeler yaşanıyor.
  • Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişme! Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Siyah-beyazlılar, sol kanat için Marsilya forması giyen Konrad de la Fuente'yi gündemine aldı. 
  • Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişme! Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Beşiktaş 21 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak transfer etmek istiyor.
  • Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişme! Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Geçen sezon Barcelona B takımından Marsilya transfer olan kanat oyuncusu 16 maçta forma giydi ve 2 asistle takımına katkı sağladı.
  • Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişme! Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    STOPERE YENİ ADAY!

    Beşiktaş stoper arayışlarına devam ediyor.
  • Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişme! Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Siyah-Beyazlılar Manchester United’ın İngliz oyuncusu Axel Tuanzebe’yi listesine aldı.
  • Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişme! Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Beşiktaş, 500 bin Euro kiralama bedeli ödeyerek transferi tamamlamayı planlıyor.
  • Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişme! Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    25 yaşındaki, 1.85 boyundaki stopere ise yıllık yaklaşık 1,5 milyon Euro ödenecek.
  • Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişme! Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    2 OYUNCUDAN BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI

    Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan 2 oyuncudan flaş açıkmalar geldi.
  • Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişme! Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Sol kanat için gündeme gelen Tayfur Bingöl, Alanyaspor'un Karagümrük ile oynadığı maçın ardından konuştu.
  • Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişme! Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Tayfur “Kulüpler arasında devam ettiğini biliyorum görüşmelerin. Sadece bunu söyleyebilirim. Olursa hayırlısı olsun iki taraf içinde. İki taraf da mutlu olsun, ben de mutlu olayım” dedi.
  • Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişme! Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Kerem Atakan Kesgin ise görüşmelerin devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
  • Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişme! Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    "Beşiktaş'ta oynamaya hazırım. Ancak sözleşmem devam ediyor. Sivasspor menfaatleri doğrultusunda, benim adıma bir şey olursa, neden olmasın?"
  • Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişme! Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    "Şu an takıma konsantreyim, bakacağız. Benimle temas kurmadı Beşiktaş. Yönetimler görüşüyor"
  • Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişme! Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    AMİRİ İÇİN YOĞUN TEMAS

    Beşiktaş, Josef de Souza'nın sakatlığı sonrası Valerien Ismael'in orta sahaya takviye istemesi üzerine transfer görüşmelerini hızlandırdı.
  • Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişme! Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Siyah-beyazlılar, Bayer Leverkusen'le sözleşmesi 2024'te sona erecek 25 yaşındaki Nadiem Amiri'yi satın alma opsiyonu ile kiralamak için görüşmelerini sürdürüyor.
  • Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişme! Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    2019 yılında Hoffenheim'dan Bayer Leverkusen'e 9 milyon Euro bonservisle transfer olan Amiri, 5 kez Alman Milli Takım formasını giydi. 
  • Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişme! Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Kariyerinde resmi 298 karşılaşmaya çıkan Amirı, 32 gol atıp, 28 asist yaptı. 

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