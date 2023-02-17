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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri!

Beşiktaş'ta transferin bitmesine kısa bir süre kala hareketlilik sürüyor. Siyah-beyazlılarda bir ayrılık daha beklenirken sol bek için ise yeni bir isim gündeme geldi

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  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri!

    Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri!

    Çin'in Beijing Guoan takımı ile anlaşan Josef de Souza ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar, iki genç ismi de kiraladı.
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    Kartal, Antalyaspor'a Emrecan Uzunhan'ı, Sakaryaspor'a ise Oğuzhan Akgün'ü kiraladı.
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    Siyah-beyazlılarda bir başka ayrılık için ise gözler N'Koudou'ya çevrildi.

     
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    Adana Demirspor ile görüşmelerini sürdüren N'Koudou'nun anlaşması halinde ayrılığına onay verilecek.
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    Beşiktaş'a 2019 yılında gelen ve bonservisine 4.5 milyon Euro ödenen N'Koudou'nun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
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    SOL BEKE IAGO!

    Siyah-beyazlı yönetimin bir diğer hedefi ise sol bek transferi... 
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    İtalyan basını, Beşiktaş'ın Bundesliga ekibi Augsburg'da forma giyen Brezilyalı sol bek Iago'yu gündemine aldığını yazdı.

     
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri!

    Tuttomercatoweb'de yer alan haberde; Beşiktaş'ın ilk olarak Cremonese'nin sol bek Emanuele Valeri'yi gündemine aldığı ancak İtalyan ekibinin oyuncuyu takımda tutmak istemesi nedeniyle rotanın Iago'ya çevrildiği belirtildi. Bu sezon Bundesliga'da 15 maça çıkan Iago, 1 asist kaydetti.

     
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri!

    Iago profesyonel kulüp kariyerinde 123 resmi maçta sahaya çıktı. 
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri!

    Sport Club Internacional formasını 43 kez giyen ve 3 asist yapan Iago; Augsburg'da ise 75 maçta oynadı, 4 gol ve 12 asistlik performansla toplamda 16 gole direkt katı sağladı.

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