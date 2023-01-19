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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! Aboubakar ve Hadziahmetovic...

Türkiye Kupası'ndan elenen Beşiktaş, gözünü Süper Lig'e çevirdi. Siyah-beyazlılar, transfer çalışmalarına hız verirken Aboubakar başta olmak üzere takviyelerin kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor

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  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! Aboubakar ve Hadziahmetovic...

    Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta Ankaragücü'ne penaltılarla mağlup oldu.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! Aboubakar ve Hadziahmetovic...

    Siyah-beyazlılar, önemli bir hedef olan kupaya erken veda ederken gözler de artık Süper Lig'e ve transfere çevrildi.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! Aboubakar ve Hadziahmetovic...

    Wout Weghorst'un ayrılmasının ardından Vincent Aboubakar'ı gündemine alan Beşiktaş resmi imza için geri sayımda.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! Aboubakar ve Hadziahmetovic...

    Kamerunlu oyuncu, Al Nassr ile sözleşme feshi için artık son aşamada.

     
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! Aboubakar ve Hadziahmetovic...

    Aboubakar'ın hafta sonuna kadar alacaklarını tahsil edip Beşiktaş için yola çıkması bekleniyor.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! Aboubakar ve Hadziahmetovic...

    Yıldız isim Arabistan'dan özel uçakla İstanbul'un yolunu tutacak.

     
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! Aboubakar ve Hadziahmetovic...

    HADZIAHMETOVIC PAZARLIĞI SÜRÜYOR

    Beşiktaş'ın orta saha için gündemine aldığı Amir Hadziahmetovic konusunda da görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! Aboubakar ve Hadziahmetovic...

    Beşiktaş yönetimi, yeşil-beyazlılara 3 milyon Euro teklif etse de bu öneri yeterli bulunmadı.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! Aboubakar ve Hadziahmetovic...

    Championship ekibi Burnley de Boşnak futbolcunun peşinde.

     
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! Aboubakar ve Hadziahmetovic...

    İngiliz ekibinin 4 milyon Euro civarında bir teklif yaptığı ve bu miktarın da yetersiz bulunduğu aktarıldı.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! Aboubakar ve Hadziahmetovic...

    Beşiktaş'ın yeni bir teklif yapacağı Amir Hadziahmetovic bu sezon Konyaspor formasını 23 müsabakada g'yerken 6 gol ve 4 asistlik katkı verdi.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! Aboubakar ve Hadziahmetovic...

    Amir Hadziahmetovic'in Konyaspor'la olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek. 
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! Aboubakar ve Hadziahmetovic...

    25 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

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