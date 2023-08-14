Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! Chamberlain'de karar anı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Geçtiğimiz hafta salı günü İstanbul'a gelen İngiliz futbolcu, detaylı sağlık kontrollerini tamamladı.

Beşiktaş burada da bir soruna rastlanmaması halinde Chamberlain ile sözleşme imzalayacak.

Siyah-beyazlı sağlık heyet, ilk incelemelerde herhangi bir soruna rastlamazken sakatlık riskine dair son araştırmaların sürdüğü öğrenildi.

29 yaşındaki futbolcunun senelik 2.2 milyon Euro kazanacak ve 3 yıllık kontrata imza atacak.

ZAYNUTDINOV'DA SONA DOĞRU

Beşiktaş'ın her konuda anlaşmaya vardığı Bakhtiyor Zaynutdinov için de bekleyiş devam ediyor.

Kazak futbolcu için CSKA Moskova ile görüşmelerin sona yaklaştığı belirtilirken transferin birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor.

25 yaşındaki futbolcu, Rus ekibinin dün Sochi ile oynadığı maçın kadrosuna alınmadı.