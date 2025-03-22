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        Haberler Spor Basketbol TKBL Beşiktaş'tan TBF'ye hakem tepkisi! - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş'tan TBF'ye hakem tepkisi!

        Beşiktaş Kulübü, Emlak Konut ile oynadıkları ING Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası maçındaki hakem atamaları ve karşılaşmada yaşanan hakem kararlarına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 15:19 Güncelleme: 22.03.2025 - 15:19
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        Beşiktaş'tan TBF'ye hakem tepkisi!
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        Beşiktaş Kulübü, basketbolda yaşanan hakem atamaları ve hakem kararlarına tepki gösterdi.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ING Kadınlar Türkiye Kupası'nda Beşiktaş BOA ile Emlak Konut arasında oynanan yarı final maçındaki hakem kararlarına değinilerek, "ÇİMSA ÇBK Mersin bünyesinde görev yapan Hande Ünal'ın eşi Serdar Ünal'ın hakem kadrosunda yer alması, ÇİMSA ÇBK Mersin'in finaldeki rakibini belirleyecek olan Beşiktaş BOA-Emlak Konut karşılaşmasına atanmış olması kabul edilemez büyük bir hatadır ve etik kurallar çerçevesinde hiçbir yeri yoktur." ifadeleri kullanıldı.

        Aynı hakemin söz konusu müsabakadan 24 saat sonra Beşiktaş Fibabanka maçına da atandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Umuyoruz ki Serdar Ünal, Onvo Büyükçekmece Basketbol karşılaşmamızda kötü yönetilen ve kamuoyu vicdanında yara bırakmış bir karşılaşmanın psikolojisi ile yer almayacak ve bugün adil bir yönetim sergileyecektir. Her zaman şerefinle oyna hakkınla kazan felsefesini benimsemiş olan kulübümüz, hiç hak etmediği bir biçimde ING Türkiye Kupası finali dışında bırakılmıştır. Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak talebimizin ayrıcalık değil adalet olduğunu belirtiyor, Beşiktaş BOA takımımızın karşılaşmış olduğu kastın bu akşam Beşiktaş Fibabanka karşısında devam etmemesini temenni ediyoruz. Bununla birlikte Merkez Hakem Kurulu tarafından ING Kadınlar Türkiye Kupası 2025 Dörtlü Final hakem atamaları ile ilgili ivedilikle bir açıklama bekliyoruz."

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