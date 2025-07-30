Beşiktaş'tan Thomas Partey açıklaması: Haberler tamamen asılsızdır!
Beşiktaş, Thomas Partey hakkında çıkan transfer iddialarını yalanladı.
Beşiktaş, yazılı ve görsel basında yer alan Thomas Partey iddilarına ilişkin açıklama yaptı.
Siyah-beyazlılar, Ganalı ön libero Thomas Partey hakkında çıkan transfer iddilarını yalanladı.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Thomas Partey'in transferi için girişimde bulunduğumuz iddiasıyla yazılı ve görsel basında yer alan haberler tamamen asılsızdır.
Söz konusu futbolcu transfer gündemimizde yer almamaktadır.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."