Beşiktaş'tan yalanlama: Yetkisi yok

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Şakul, Siyah Beyazlı kulübün Futbol Yönetimi Danışmanı Brad Friedel'le ilgili çıkan iddialara cevap verdi. Şakul, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Brad Friedel'in transfer veto etme yetkisinin olmadığını ifade etti.

"TRANSFERİ VETO ETME YETKİSİ YOK"

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Şakul yaptığı açıklamada, "Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Futbol Yönetimi Danışmanı Brad Friedel'ın oyuncu alımına karar vermek, oyuncu veto etmek gibi bir görevi ve yetkisi yoktur. Adı anılan oyuncuyla ilgili olumlu ya da olumsuz denilebilecek bir raporu da yoktur. Transfer gündemimize giren her oyuncuyla ilgili ekibiyle beraber artılarını ve eksilerini, dataya dayanarak gösteren detaylı rapor hazırlar ve sunar. Yönetim ise Hocamızın onayı olması durumunda transferi finansal yönden de inceleyip devam edip etmemeye karar verir. Algı yönetimlerine itibar etmeyiniz." ifadelerini kullandı.