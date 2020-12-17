Beşiktaş - Tarsus İdman Yurdu (CANLI YAYIN) BJK maçı hangi kanalda canlı yayınlanıyor? İlk 11'ler ve kadrolar

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Beşiktaş, 2. Lig ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'nu ağırlıyor.

BEŞİKTAŞ - TARSUS İDMAN YURDU

STAT: Vodafone Park

SAAT: 21:00

HAKEM: Yasin Kol

YAYIN: A Spor

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Montero, N'Sakala, Necip Uysal, Dorukhan, Oğuzhan Özyakup, Atakan Üner, Larin, Güven Yalçın

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

MAÇTAN NOTLAR

Geçen sezonu ilk 3 içinde bitiren Beşiktaş, kupa mücadelesine 5. turda çıkacak.

Kupanın 3. turunda İçel İdmanyurdu'nu evinde 3-1 yenen Tarsus İdman Yurdu, 4. turda ise İstanbulspor'a deplasmanda 1-0 üstünlük kurarak 5. tura yükseldi.

Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada üstünlük kuracak ekip, son 16 turuna yükselecek. Normal ve uzatma bölümünde beraberlik olması halinde tur atlayacak ekip penaltı atışları sonucunda belli olacak.

Siyah-beyazlı ekip, Türkiye Kupası'nda son sezonlarda istediğini alamadı. Geçen sezon son 16 turunda kupaya veda eden Beşiktaş, 2018-2019'da cezası nedeniyle organizasyonda yer alamamıştı. 2017-2018 sezonunda yarı finalde Fenerbahçe ile eşleşen Beşiktaş, rövanş maçına çıkmamış ve hükmen yenilerek elenmişti. 2016-2017 sezonunda da Fenerbahçe'ye elenen Beşiktaş, önceki 5 sezonda da başarı elde edemedi.

Kupayı 9 kez kazanan siyah-beyazlı ekip, son olarak 2010-2011 sezonunda bu başarıyı göstermişti.